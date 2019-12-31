Düzce'de 230 şişe sahte içki ele geçirildi - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen operasyonda 230 şişe sahte içki ele geçirildi, 1 kişiye adli işlem uygulandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il merkezi ve ilçelerde yılbaşı öncesinde sahte alkol ürünlerine yönelik çalışma yapıldı.

16 ekip ve 64 personel ile 40 iş yerinde gerçekleştirilen denetim ve aramalarda, 230 şişe etil alkol, içki yapımında kullanılan 89 şişe alkol aroması ile plastik tüpler içinde çeşitli miktarlarda aromalar ele geçirildi.

Olayla ilgili 1 şüpheliye "Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı.