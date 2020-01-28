Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi

6 saat önce

DÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Düzce'de 24 kilo esrar ele geçirildi, System.String[]

DÜZCE'de polisin operasyonu ile 24 kilo esrar ele geçirilirken, 1 kişi tutuklandı.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, K.B.'nin İstanbul'a uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Otomobil TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde durduruldu. K.B. ve araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada 24 kilo esrar ele geçirildi. 3 kişi emniyet müdürlüğündeki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. K.B. tutuklanırken, 2 kişi ise serbest bırakıldı.


Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 09:24 Kaynak: DHA
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