Düzce'de 26 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin içinde bulundukları araçlarda 575 gram eroin bulundu. Operasyonu genişleten ekipler, başka şüpheliden de 25 kilo 470 gram eroin ele geçirdi.
Gözaltına alınan 4 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.