Düzce'de 26 kilogram eroin ele geçirildi - Son Dakika
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Düzce'de 26 kilogram eroin ele geçirildi

6 saat önce

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

Düzce'de 26 kilogram eroin ele geçirildi, System.String[]

Düzce'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 26 kilo 45 gram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kent üzerinden uyuşturucu madde sevkiyatı yapan 3 şüpheliye yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda yakalanan şüphelilerin içinde bulundukları araçlarda 575 gram eroin bulundu. Operasyonu genişleten ekipler, başka şüpheliden de 25 kilo 470 gram eroin ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 şüpheli, "Uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.01.2020 03:04 Kaynak: AA
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