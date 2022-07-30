"30 kilometre sıcak asfalt yol, 57 kilometre stabilize yol, 19 köprü, 27 menfez ile 4 yaya köprüsü kullanılamaz duruma gelmiş ve köy yollarında 65 heyelan oluşmuştur. Bununla birlikte yağışların başladığı ilk andan itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerimizce, selden etkilenen köylerin tamamına gerek servis yolundan, gerekse ana yol üzerinden ulaşım sağlanmış ve 86 köyümüzün içme suyu sorunu çözüme kavuşturulmuştur."

Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de selde zarar gören 86 köyün tamamı içme suyuna kavuştu - Son Dakika

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