Düzce'de selde zarar gören 86 köyün tamamı içme suyuna kavuştu - Son Dakika
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Düzce'de selde zarar gören 86 köyün tamamı içme suyuna kavuştu

30.07.2022 15:48
Düzce'de selde zarar gören 86 köyün tamamı içme suyuna kavuştu

Düzce'de 27-29 Haziran'da meydana gelen yoğun yağışların ardından 86 köyde yaşanan içme suyu sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Düzce'de 27-29 Haziran'da meydana gelen yoğun yağışların ardından 86 köyde yaşanan içme suyu sorununun çözüme kavuşturulduğu bildirildi.

Vali Cevdet Atay, yaptığı açıklamada, 27-29 Haziran'da meydana gelen yoğun yağışlar sonrasında, kentte 118 köy ve köylere ait yollarda hasar meydana geldiğini anımsattı.

Bu kapsamda kentte bulunan 86 köyde içme suyu sorunu yaşandığını aktaran Atay, şu bilgileri paylaştı:

"30 kilometre sıcak asfalt yol, 57 kilometre stabilize yol, 19 köprü, 27 menfez ile 4 yaya köprüsü kullanılamaz duruma gelmiş ve köy yollarında 65 heyelan oluşmuştur. Bununla birlikte yağışların başladığı ilk andan itibaren mesai mefhumu gözetmeksizin çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekiplerimizce, selden etkilenen köylerin tamamına gerek servis yolundan, gerekse ana yol üzerinden ulaşım sağlanmış ve 86 köyümüzün içme suyu sorunu çözüme kavuşturulmuştur."

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Kaynak: AA

Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de selde zarar gören 86 köyün tamamı içme suyuna kavuştu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Düzce'de selde zarar gören 86 köyün tamamı içme suyuna kavuştu - Son Dakika
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