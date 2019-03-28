Son Dakika Haberleri: Düzce'de 3 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

Düzce'de 3 Aracın Karıştığı Kazada 1 Kişi Yaralandı

58 dakika önce

? DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada TIR'a arkadan çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı.

? DÜZCE'de, TEM Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada TIR'a arkadan çarpan midibüsün sürücüsü yaralandı.

Kaza saat 03.30 sıralarında,TEM Otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Muzaffer Güceyü idaresindeki 06 MYF 64 plakalı hafif ticari araç sol şeritten orta şeride geçmeye çalıştı. Bu sırada aşırı sis nedeniyle aracı fark edemeyen Yusuf Çelik idaresindeki 38 VH 618 plakalı TIR hafif ticari araca çarptı. İstanbul Kağıthane Belediyesi'ne ait Özer Çağlayan idaresindeki 34 BH 9902 plakalı midibüs de TIR'a çarptı. Midibüs sürücüsü Özer Çağlayan hasar gören araçta sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden çıkarılmaya çalışılan Özer Çağlayan acı içinde çığlıklar atarak dikkatli olmalarını istedi. İtfaiye ekipleri sürücüyü kurtarırken bir yandan da sakinleştirmek için çaba harcadı. Sıkıştığı yerden çıkarılan midibüs sürücüsü 112 Acil ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Diğer yandan Kağıthane Belediyesi'ne ait midibüsün cenaze yakınlarını Ankara'ya götürdükten sonra İstanbul'a geri döndüğü öğrenildi. Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 07:27 Kaynak: DHA

Çağlayan, TEM Otoyolu, Güncel
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