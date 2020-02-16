Düzce'de 3 bin kişiye maddi destek verildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de 3 bin kişiye maddi destek verildi - Son Dakika

Düzce'de 3 bin kişiye maddi destek verildi

6 saat önce

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü Düzce'de ocak ayında ailelere ve bazı belirlenen kişilere maddi destek verdi.

Düzce'de 3 bin kişiye maddi destek verildi, System.String[]

Düzce Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler il müdürlüğü Düzce'de ocak ayında ailelere ve bazı belirlenen kişilere maddi destek verdi. Toplamda 3 bin 40 kişiye 4 milyon 26 bin 441 lira maddi destek sağlanmış oldu.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, her ay düzenli olarak Düzce'de bazı belirli ailelere maddi destek sağlıyor. Bakanlık tarafından başlatılan ödemelerde başvuruları değerlendirilerek uygun bulunan kişilere ekonomik destek sağlanıyor. Bu kapsamda ocak ayında Düzce genelinde doğum yapan 362 anneye 154 bin 700 TL, 2 bin 376 kişiye engelli evde bakım aylığı olarak 3 milyon 470 bin 409 lira, koruyucu aile ödemeleri kapsamında 45 aileye 60 çocuk için 106 bin 473 lira ve 257 kişiiye 298 çocuk için 294 bin 859 lira sosyal ekonomik destek olmak üzere toplamda 3 bin 40 kişiye 4 milyon 26 bin 411 lira ekonomik destek verildi. - DÜZCE

Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.02.2020 05:05 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Burundi'de 6 toplu mezarda 6 binden fazla cansız beden bulundu
BAĞCILAR'DA MİNARE TEPESİNDE TEHLİKELİ ÇALIŞMA Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı Aydınlatma direğine çarpan 3 çocuk babası sürücü, öldü

Son Dakika Haberleri
23:41 Doğacak bebeğinin ismini ilk kez açıkladı
21:41 Serdar Ortaç yeni aşkını itiraf etti!
21:36 Survivor 2020 yarışmacıları Perviz ve Yasin ilk bölümde kavga etti
20:25 Yılmaz Erdoğan, yeni şiir kitabında eski eşi Belçim Bilgin için yazdığı şiiri yayınladı
19:18 Ünlü şarkıcı Sıla 2 aylık hamile olduğu iddialarını yalanladı

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.02.2020 23:59:48. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de 3 bin kişiye maddi destek verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]