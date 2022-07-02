Düzce'de 3 bina yıkılacak - Son Dakika
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Düzce'de 3 bina yıkılacak

02.07.2022 10:02
Düzce'de 3 bina yıkılacak

Düzce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, sel afetinin ardından sahada zarar tespit çalışmalarını sürdürürken, sel sebebi ile 3 binanın yıkılması gerektiği ön plana çıktı.

Düzce Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri, sel afetinin ardından sahada zarar tespit çalışmalarını sürdürürken, sel sebebi ile 3 binanın yıkılması gerektiği ön plana çıktı.

Düzce'ye 3 günde yaklaşık bin kilogram yağışın düşmesi ile bir çok bölgede bulunan dereler taştı. Hayatı olumsuz yönde etkilenmesi ile birlikte sel sularında zarar gören alanlarda Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sahada çalışmalarına başladı. Yapılan çalışmalarda sel sebebi ile 3 binanın çok acil bir şekilde yıkılması gerektiği kararı alındı. Ayrıca, 3 bağımsız bölümlerinde acil yıkılması gerektiği tespit edildi. Ağır, orta ve yıkık binanın bulunmadığı Düzce'de, 50 bina 712 bağımsız bölüm az hasarlı olarak tespit edildi. İl genelinde toplamda 53 bina ve 715 hasarlı binada inceleme yapıldı. - DÜZCE

YORUMLAR
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10,4 milyonluk zarar tespit edildi 10,4 milyonluk zarar tespit edildi Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürdü Düzce'de sele kapılan operatörün bulunması için çalışmalar sürdü
Kaynak: İHA

Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 3 bina yıkılacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: Düzce'de 3 bina yıkılacak - Son Dakika
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