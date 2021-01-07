Düzce'de 3 defineci suçüstü yakalandı - Son Dakika

Jandarma tarafından yapılan araştırmada D.T, B.T. ve Ü.K, define ararken suçüstü yakalandı. Şüphelilerin yaklaşık 40 santimetre kazı yaptıklarını tespit etti.

Son Dakika: Kongre baskınının ardından Facebook ve Instagram, Trump'ın hesaplarını 20 Ocak'a kadar dondurdu

Türk Telekom, bugünden itibaren İstanbul dahil 6 ilde internet kesintisi yapacak

Bilim insanları tespit etti: Dünya hiç olmadığı kadar hızlı dönmeye başladı, bir gün artık 24 saat değil