Son Dakika Haberleri: Düzce'de 3 Katlı Binanın Çatısı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

Düzce'de 3 Katlı Binanın Çatısı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Çay Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 katlı binanın çatısı büyük oranda yanarak kullanılamaz hale geldi.

Düzce'de 3 Katlı Binanın Çatısı Yanarak Kullanılamaz Hale Geldi, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de Çay Mahallesi'nde sabah saatlerinde meydana gelen yangında 3 katlı binanın çatısı büyük oranda yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın Düzce'nin Çay Mahallesi Aydın Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Sefer Küçük'a ait 3 katlı binanın çatı katında henüz belirlenmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Düzce Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahaleleri sonucunda çatı katındaki yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 3 katlı evin büyük bir kısmı etkilenirken büyük maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkışı ile ilgili inceleme sürüyor. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 10:24 Kaynak: İHA

Sabah, Çay Mahallesi, Düzce, 3. Sayfa
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