Düzce'de 3 otomobil çarpıştı: 2 yaralı

DÜZCE'nin Kaynaşlı ilçesinde, TEM Otoyolu'nda 3 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza akşam saatlerinde TEM Otoyolu Kaynaşlı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine gitmekte olan Onur Ozan Önal idaresindeki 34 TM 6184 plakalı otomobil, Sebahattin Gülşen idaresindeki 34 AJ 8002 plakalı otomobille çarpıştı. Recep Durgun idaresindeki 34 LV 3461 plakalı otomobil duramayarak 34 TM 6184 plakalı otomobile çarptı. Kazada, Nalan Önal (36) ile kaza yapan otomobile çarpan otomobil içinde bulunan Pamuk Taşyürek (70) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalede bulundu. Pamuk Taşyürek ambulansa götürülürken ağıtlar yaktı. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.