Düzce'de, 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Düzce
'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.
Düzce'de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca
ilçesine bağlı Esmahım köyünde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel ve eşi Cengiz Töngel ile 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu.
Selde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde sabah saatlerinde başladı. Bölgeye gelen çok sayıda AFAD
, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde civarlarında ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor. 213 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam eden çalışmalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de özel kıyafetlerle Melen Çayı'nda arama yapıyor. - BOLU