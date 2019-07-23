Son Dakika Haberleri: Düzce'de, 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor
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Düzce'de, 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

57 dakika önce

Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

Düzce'de, 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları sürüyor, System.String[]
Düzce'de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde devam ediyor.

Düzce'de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım köyünde yaşayan 4'ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel ve eşi Cengiz Töngel ile 7 yaşındaki Sanem Kaplan'ın cansız bedenleri bulundu.

Selde kaybolan 3'ü çocuk 4 kişiyi arama çalışmaları 6'ncı gününde sabah saatlerinde başladı. Bölgeye gelen çok sayıda AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde civarlarında ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor. 213 personel, 48 araç, 8 kurtarma botu, 13 arama kurtarma köpeği ve 3 helikopterle devam eden çalışmalarda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Su Altı Arama Kurtarma ekipleri de özel kıyafetlerle Melen Çayı'nda arama yapıyor. - BOLU
Akçakoca, Düzce, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 10:15 Kaynak: İHA
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