DÜZCE'DE 3'Ü ÇOCUK 5 KİŞİ SOBADAN SIZAN GAZDAN ZEHİRLENDİ - Son Dakika

DÜZCE'de, 3'ü çocuk 5 kişi sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi. Olay sabaha karşı Çavuşlar Mahallesi 3361 Sokak'ta meydana geldi. Sabaha karşı uyanan S.Y., evde yoğun bir duman ve kömür kokusu olduğunu fark etti. Yataklarında bulunanları baygın halde gören S.Y., hemen pencereleri açıp evi havalandırdıktan sonra 112 Acile haber verdi. Karbonmonoksit gazından zehirlenen S.Y. ile çocukları E.B.(5) ve E.B. (6), S.Y.?nin kız kardeşi S.Y. ve oğlu K.B. (5) sağlık ekipleri tarafından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Eşlerinden boşanarak birlikte yaşayan 2 kız kardeş ile çocukları tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.