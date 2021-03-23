Düzce'de 310 fidan toprakla buluşturuldu - Son Dakika

Düzce'de 310 fidan toprakla buluşturuldu

Düzce'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında 310 fidan dikildi.

Düzce'de "21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası" kapsamında 310 fidan dikildi. Düzce Orman İşletme Müdürlüğünce, Bahçeşehir'de belirlenen alanda farklı türlerde 310 fidanın dikimi için program düzenlendi. Katılımcılar, 50'şer adet ahlat, kızılcık, üvez, alıç, yabani erik ve elma ile 10 smaragd olmak üzere toplam 310 fidanı toprakla buluşturdu. Törene, Düzce Valisi Cevdet Atay, Vali Yardımcısı Yakup Tatoğlu, İl Emniyet Müdürü Mehmet Ali Akkaplan, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Yarbay Çağatay Arpaçay, Düzce Orman İşletme Müdürü Turgay Kağan, teknik personel, orman muhafaza memurları ve öğrenciler katıldı. Etkinlik sonunda davetlilere çeşitli hediyeler ve fidan verildi.

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