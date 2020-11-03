Düzce'de 319 anneye 138 bin lira ödeme yapıldı - Son Dakika

Düzce'de 319 anneye 138 bin lira ödeme yapıldı

03.11.2020 11:32
Düzce'de 319 anneye 138 bin lira ödeme yapıldı, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında ödeme yapılıyor.

DÜZCE (İHA) – Çocuk parası olarak da bilinen doğum yardım parası yeni doğum yapmış annelere maddi destek kapsamında ödeme yapılıyor. Düzce'de de Ekim ayı içerisinde 319 anneye maddi destek ödemesi yapıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 15 Mayıs 2015 tarihinde başlatılan doğum yardımları doğan veya doğacak her bir çocuk için bir kereye mahsus anneye ödeme yapılıyor. Doğum yardımı anne ve babanın her ikisinin de sağ ve Türk vatandaşı olması halinde anneye yapılıyor. Anne doğumda vefat ederse, ödeme bu sefer Türk Vatandaşı olan baba üzerinden gerçekleştiriliyor. Düzce'de Ekim ayı içerisinde 319 doğum yapan anneye maddi destek sağlandı. Buna göre doğum yapan annelere toplam 138 bin lira ödeme sağlandı. Düzce Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Zeki Yıldırım yaptığı açıklamada, "Doğum yapan annelerimize Mayıs 2015'den beri bakanlığımız nezdinde maddi destek sağlamasını yapıyoruz. Ekim ayı içerisinde 319 anneye 138 bin TL'lik bir ödeme gerçekleştirdik. 2020 yılı içerisinde de gerekli şartları yerine getiren annelerimize ödemelerimiz devam edecek" dedi. - DÜZCE

Düzce'de 319 anneye 138 bin lira ödeme yapıldı

Çocuk, Doğum, Düzce, Ekim, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de 319 anneye 138 bin lira ödeme yapıldı - Son Dakika


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