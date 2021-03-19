Düzce'de 38 düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde tekneyle yasa dışı yollardan yurt dışına geçme hazırlığı yapan 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, jandarma ekipleri, Karaburun mevkisinde İran, Irak, Afganistan ve Somali uyruklu 7'si çocuk, 5'i kadın 38 kişinin Romanya'ya geçme hazırlığı yaptığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Jandarma ile Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler, düzenledikleri operasyonla 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi, iki kişi hakkında "göçmen kaçakçılığı" suçundan adli işlem başlatıldı.