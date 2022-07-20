Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 22.49'da Düzce merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce'nin yanı sıra Bolu , Sakarya ve Zonguldak 'ta da hissedildi. Düzce'de deprem nedeniyle korku yaşayanlar bazı evlerinden çıktı. Vatandaşlar sarsıntı nedeniyle korktuklarını belirtirken, evlerinin önünde ve parklarda oturdu.

Kaynak: DHA

Deprem, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

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