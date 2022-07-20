Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

20.07.2022 23:34
Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem

DÜZCE'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DÜZCE'de AFAD verilerine göre 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremle birlikte evlerinden çıkan vatandaşlar, kısa süreli panik yaşadı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi'nin verilerine göre saat 22.49'da Düzce merkezli 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Düzce'nin yanı sıra Bolu, Sakarya ve Zonguldak'ta da hissedildi. Düzce'de deprem nedeniyle korku yaşayanlar bazı evlerinden çıktı. Vatandaşlar sarsıntı nedeniyle korktuklarını belirtirken, evlerinin önünde ve parklarda oturdu.


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Kaynak: DHA

Deprem, Düzce, AFAD, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 4.2 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

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