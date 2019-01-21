Düzce'de 4 Araçlı Zincirleme Kaza1 Ölü 1 Ağır Yaralı

Düzce'de 4 araçlı zincirleme kaza1 ölü 1 ağır yaralıDüzce TEM Otoyolu'nda 1'i TIR 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.

Düzce'de 4 araçlı zincirleme kaza1 ölü 1 ağır yaralı



Düzce TEM Otoyolu'nda 1'i TIR 4 aracın birbirine girdiği zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü 1 kişi ağır yaralandı.



Kaza TEM otoyolu Gümüşova rampaları mevkiinde meydana geldi. Ankara istikametine gitmekte olan Selçuk Duran idaresinde ki 16 SCD 91 plakalı TIR'ın iddialara göre lastiği patladı. Yolun sol şeridinde duran TIR'ı fark etmeyen Bilal Çelik idaresinde ki 34 FF 1855 plakalı otomobil TIR'a çarptı. Daha sonra kazayı gören Talip Ekşi idaresinde ki 34 JS 0898 plakalı otomobil yavaşlayarak diğer şeride geçmeye çalışırken arkasından gelen Semra Parlak idaresinde ki 34 BB 7224 plakalı otomobil, Talip Ekşi idaresinde ki otomobile çarptı. Kazada TIR aracına çarpan Bilal Çelik ve eşi Zerrin Çelik araçta sıkıştı.



Yaralılar Düzce ve Sakarya İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince aracın içinden çıkarılarak 112 Acil Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldılar. Bilal Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken eşi Zerrin Çelik ise ağır yaralandı. Diğer kazaya karışan araçlarda ise maddi hasar meydana geldi.



Diğer yandan lastiği patlayan TIR aracı zorlukla yol kenarına çekilirken, kazaya karışan sürücü Talip Ekşi, 'Kazayı gördük. Arkamdan gelen araç duramayarak çarptı. Bizde yaralı yok. Kaza anında çok korktumö dedi.

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