Düzce'de 4 bin 756 bebek dünyaya geldi - Son Dakika

DÜZCE(İHA) – Düzce'de geçen yıl 2 bin 407'si erkek 2 bin 349 kız olmak üzere toplam 4 bin 756 bebek dünyaya geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu Kocaeli Bölge Müdürlüğünce açıklanan verilere göre, Düzce'de 2020 yılında 4 bin 756 bebek dünyaya geldi. Bebeklerin 2 bin 407'si erkek, 2 bin 349'u kız oldu.

Düzce'de toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Kentte toplam doğurganlık hızı, 2015 yılında 1,86 çocuk iken 2020 yılında 1,60 çocuk olarak gerçekleşti.

Kaba doğum hızı, bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade etmektedir. Düzce ilinde Kaba doğum hızı, 2015 yılında binde 14,3 iken 2020 yılında binde 12,1 oldu. - DÜZCE