Düzce'de 4 ev alevler içinde kaldı - Son Dakika

Düzce'de bir evde çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yakınındaki evlere sıçradı. 4 evi saran yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Edinilen bilgilere göre, Düzce merkeze bağlı Çamköy Mahallesi'nde Ali Cihanker'e ait evin çatısında elektrik kontağı nedeniyle yangın çıktı. Evlerin kerpiç oluşu nedeniyle alevler kısa sürede evi sardı. Rüzgarın da etkisiyle alevler Selçuk Cihanker, Veli Cihanker ve Türkan Pektaş'a ait evlere de sıçradı. Alevlere Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Evlerden yükselen alevler gökyüzüne ulaşırken, itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Yangında ölen ve yaralanan olmazken, evler kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile ilgili olarak polis ekipleri inceleme başlattı.

(İHA)