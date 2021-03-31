Düzce'de 4 işletmeye 15 bin lira ceza - Son Dakika

Düzce'de 4 işletmeye 15 bin lira ceza
31.03.2021 16:24
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayı içerisinde mevzuata aykırılıklar tespit edilen dört gıda işletmesine 15 bin 179 lira idari para cezası uygulandı.
DÜZCE (İHA) – Düzce'de Şubat ayı içerisinde mevzuata aykırılıklar tespit edilen dört gıda işletmesine 15 bin 179 lira idari para cezası uygulandı.
Düzce'de gıda işletmelerine yönelik Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince denetimler devam ediyor. Hem ihbarları değerlendiren hem de rutin kontroller gerçekleştiren ekipler, bazı işletmelere de şok baskınlar düzenledi. Düzenlenen baskınlarda Şubat ayı içerisinde 4 gıda işletmesine mevzuata aykırılıktan dolayı 15 bin 179 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nün ihbar hattı olan Alo Gıda 174 hattına gelen 14 şikayette de inceleme yapıldı. Yapılan incelemeler olumlu olarak sonuçlandı. - DÜZCE
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