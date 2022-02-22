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Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

22.02.2022 09:24
Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti

Düzce'de pencereyi açmak isterken dengesini kaybederek beton zemine düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Düzce'de pencereyi açmak isterken dengesini kaybederek beton zemine düşen kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında Şerefiye Mahallesi Rasim Betir Paşa Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerindeki 4 katlı binanın 4. katındaki pencereyi açmaya çalışan Tolgahan Y., dengesini kaybederek beton zemine düştü. Kısa sürede olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Tolgahan Y.'nin gece saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesini sürdürüyor. - DÜZCE

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Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti Arızalanan pencereyi açmaya çalışırken yüksekten düşen kişi ağır yaralandı Arızalanan pencereyi açmaya çalışırken yüksekten düşen kişi ağır yaralandı Dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı Dere yatağında mahsur kalan köpek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Rasim Betir, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Düzce'de 4. kattan düşen kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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