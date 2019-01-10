Düzce'de 4 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Etkilendi
45 dakika önce
Düzce'nin Boğaziçi Beldesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Düzce
'nin Boğaziçi Beldesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.
Olay gece saatlerinde Boğaziçi Beldesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Yeşildağ
, annesi Hediye Yeşildağ, eşi Naime Yeşildağ ve çocukları Umut ile Kadem'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark etti. Abdulkadir Yeşildağ 4 kişinin baygın olduğunu görünce durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Eve gelen 112 Acil ekipleri gazdan etkilenen 4 kişiyi Düzce Üniversitesi
Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. 4 kişi tedavi altına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:43 Kaynak: DHA
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