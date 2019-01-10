Son Dakika Haberleri: Düzce'de 4 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Etkilendi

Düzce'de 4 Kişi Sobadan Sızan Gazdan Etkilendi

45 dakika önce

Düzce'nin Boğaziçi Beldesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Düzce'nin Boğaziçi Beldesi'nde sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilenen 4 kişi tedavi altına alındı.

Olay gece saatlerinde Boğaziçi Beldesi Yeşil Mahallesi'nde meydana geldi. Abdülkadir Yeşildağ, annesi Hediye Yeşildağ, eşi Naime Yeşildağ ve çocukları Umut ile Kadem'in sobadan sızan karbonmonoksit gazından etkilendiğini fark etti. Abdulkadir Yeşildağ 4 kişinin baygın olduğunu görünce durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Eve gelen 112 Acil ekipleri gazdan etkilenen 4 kişiyi Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne götürdü. 4 kişi tedavi altına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:43 Kaynak: DHA

Yeşildağ, Düzce, Güncel
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