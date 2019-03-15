Düzce'de 4 Kişilik Fuhuş Çetesi Tutuklandı
1 saat önce
Düzce'de polisin bir aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişilik fuhuş çetesi tutuklandı.
Düzce
'de polisin bir aylık takibi sonucu düzenlenen operasyonla yakalanan 4 kişilik fuhuş çetesi tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Düzce İl Emniyet Müdürlüğü
Asayiş Şubesi Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği
ekipleri, yaklaşık 1 aydır şehir merkezinde fuhuş ve fuhuşa aracılık ettiği belirlenen 12 şahsı takibe aldı. Ekipler, yapılan fiziki ve teknik takip sonrası erkeklerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği tespit edilen yabancı uyruklu D.Z, M.A, A.S. ile Türk D.D., K.L., M.O., H.U. ve H.H.'yi gözaltına aldı. Kadınları fuhuş yapmaya zorlayan ve yer temin eden Çağdaş B., Ali K., Cüneyt Y. ve Şafak S. de yapılan operasyonla yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen 4 kişi, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 05:49 Kaynak: İHA
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