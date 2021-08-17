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Düzce'de 404 bin Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika

Düzce'de 404 bin Kovid-19 aşısı uygulandı

17.08.2021 11:27
Düzce'de 404 bin Kovid-19 aşısı uygulandı, System.String[]

Düzce'de aşı seferberliği kampanyası kapsamında 404 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Düzce'de aşı seferberliği kampanyası kapsamında 404 bin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapıldı.

Vali Cevdet Atay'ın önderliğinde, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen kampanya, köy ve mahallelerde devam ediyor.

Bu kapsamda şimdiye kadar İl Sağlık Müdürlüğü, kaymakamlıklar ve belediyeler iş birliğinde 404 bin doz aşı uygulandı.

Vatandaşların yoğun bulunduğu alanlarda aşı mesaisine devam edildiği bildirildi.

Düzce, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Düzce'de 404 bin Kovid-19 aşısı uygulandı - Son Dakika


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