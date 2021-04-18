Düzce'de 46 bin büyükbaş hayvan aşılandı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, mart ayı içerisinde 46 bin 299 büyükbaş hayvana ve 382 köpeğe aşı çalışması gerçekleştirdi.

Düzce'de hayvan hastalıkları ile mücadele tüm hızı ile devam ediyor. Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri il genelinde belirlenen köylerde büyükbaş, küçükbaş ve köpeklere aşı çalışması gerçekleştirdi. Mart ayı içerisinde 96 köyde 24 bin 958 adet büyükbaş hayvana ŞAP aşısı, 26 köyde 780 adet büyükbaş hayvana sığır brusellozu, 83 köyde 20 bin 561 adet büyükbaş hayvana Sığırların Nodüler Ekzantemi, 23 köy 2 mahallede 382 köpeğe kuduz aşısı uygulandı. Öte yandan hayvanların tanımlanması çalışmaları kapsamında Düzce'de 3 bin 517 büyükbaş hayvan ile 620 küçükbaş hayvana kulak küpesi takıldı. - DÜZCE