Düzce'de 48 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Düzce'de 48 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika

Düzce'de 48 köy yolu ulaşıma açıldı

6 saat önce

Düzce'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 48 köy yolu ulaşıma açıldı.

Düzce'de 48 köy yolu ulaşıma açıldı, System.String[]

Düzce'de dün başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 48 köy yolu ulaşıma açıldı. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatı ile aracı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı 2 adet tuzlama 7/24 çalışma esasına göre köy yollarında tuzlama çalışmalarına devam ediyor.


Dün gece saatlerinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı Düzce'yi etkisi altına aldı. kar yağışı nedeniyle 48 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açma çalışmaları Düzce Valiliği koordinesinde İl Özel İdaresi ekiplerince saat 04.00'de yol açma çalışmalarına hız verildi. 48 köy yolu için başlatılan yol açma çalışmaları saat 10: 45 itibariyle sona ererek, kapalı olan köy yolları ulaşıma açıldı.


Ayrıca Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı'nın talimatıyla, 2 adet tuzlama aracı 7/24 çalışma esasına göre köy yollarında tuzlama çalışmalarına devam ediyor. - DÜZCE

Zülkif Dağlı, Düzce, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.01.2020 12:53 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Eski Almanya Cumhurbaşkanı Gauck'tan dikkat çeken itiraf: Erdoğan'ın desteğine ihtiyacımız var
Son dakika: Almanya'da silahlı saldırı: 6 kişi hayatını kaybetti Gökcen'i öldüren eşi kendini böyle savundu: Çok pişmanım, keşke ben ölseydim Doktor kızını kurşun yağmuruna tutarak öldüren adamın dedektif tuttuğu ortaya çıktı

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.01.2020 19:07:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Düzce'de 48 köy yolu ulaşıma açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]