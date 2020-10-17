Düzce'de 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon lira destek verilecek - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çiftçilere proje desteklemeleri kapsamında ödemeler yapılıyor. Yapılan son desteklemelerde 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon 190 bin 450 lira destek verilecek.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce'de çiftçilere maddi destek ödemeleri için Eylül ayında bakanlığa bilgiler gönderildi. Bu kapsamda 2019 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri kapsamında 4 bin 977 çiftçiye 8 bin 342 buzağı için 3 milyon 115 bin 450 lira ödeme icmali hazırlanarak bakanlığa gönderildi. Ayrıca 2019 yılı 2. dönem malak desteklemeleri kapsamında 77 yetiştiriciye de 300 malak için 75 bin lira ödeme icmali bakanlığa gönderildi. Toplamda ise 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon 190 bin 450 lira destek verilecek. - DÜZCE