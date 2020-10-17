Düzce'de 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon lira destek verilecek - Son Dakika

Düzce'de 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon lira destek verilecek

17.10.2020 11:20
Düzce'de 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon lira destek verilecek, System.String[]

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çiftçilere proje desteklemeleri kapsamında ödemeler yapılıyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de çiftçilere proje desteklemeleri kapsamında ödemeler yapılıyor. Yapılan son desteklemelerde 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon 190 bin 450 lira destek verilecek.

Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü verilerinden alınan bilgilere göre, Düzce'de çiftçilere maddi destek ödemeleri için Eylül ayında bakanlığa bilgiler gönderildi. Bu kapsamda 2019 yılı 2. dönem buzağı desteklemeleri kapsamında 4 bin 977 çiftçiye 8 bin 342 buzağı için 3 milyon 115 bin 450 lira ödeme icmali hazırlanarak bakanlığa gönderildi. Ayrıca 2019 yılı 2. dönem malak desteklemeleri kapsamında 77 yetiştiriciye de 300 malak için 75 bin lira ödeme icmali bakanlığa gönderildi. Toplamda ise 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon 190 bin 450 lira destek verilecek. - DÜZCE

Düzce'de 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon lira destek verilecek
Düzce'de 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon lira destek verilecek

Düzce, Eylül, Tarım, 190, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Düzce'de 5 bin 54 çiftçiye 3 milyon lira destek verilecek - Son Dakika

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