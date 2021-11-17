Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (2) - Son Dakika

BAKAN SOYLU: OLUMSUZ DURUM BULUNMAMAKTADIR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Düzce'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından valilik, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durumun bulunmadığını, saha taramalarının devam ettiğini açıkladı. Bakan Soylu, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Düzce'de, saat 15.40'ta gerçekleşen 5.0 büyüklüğünde depremin ardından Valiliğimiz, AFAD ve 112 ekiplerine ulaşan herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Depremin ardından ekiplerimiz tarafından saha taraması devam etmektedir. Gelişmelere göre kamuoyu, Valiliğimiz tarafından bilgilendirilecektir. Düzcemize ve hemşerilerimize geçmiş olsun" dedi.