Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (3) - Son Dakika

Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (3)
17.11.2021 16:17
BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ: KÖTÜ HABER YOKDüzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti.
BELEDİYE BAŞKANI ÖZLÜ: KÖTÜ HABER YOK
Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 5.0 büyüklüğündeki deprem sonrası kötü haber olmadığını söyleyerek, kentte yapı stokunun yenilendiğini belirtti. Başkan Özlü, "Kötü bir haber yok. Düzce'deki yapı stoku yenilendi. Zemin artı 4 kata izin veriyoruz. Düzce deprem konusunda deneyimli. Hemşehrilerimiz panik yapmasınlar. Bize gelen kötü bir haber yok" dedi.Öte yandan kentte saat 15.57'de de 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Sarsıntı, yerin 7,11 kilometre derinliğinde oldu.
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