Düzce'de 5 büyüklüğünde deprem; İstanbul'da da hissedildi (6) - Son Dakika

İTFAİYE ÇALIŞMA YAPTI

Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri deprem anında bazı binaların çatılarından kiremitlerin düşmesi üzerine çalışma yaptı. İtfaiye ekipleri, Düzce Atatürk Bulvarı'nda binalardan kaldırımlara ve yollara dökülen kiremitleri topladı. Binaların çatılarını da kontrol eden ekipler, tehlike yaratan kiremitleri kaldırdı. Çalışma sırasında yol ulaşıma kapatıldı. Sarsıntı esnasında bazı binalarda fayansların da döküldüğü görüldü.