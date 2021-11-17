DÜZCE'DE 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM; İSTANBUL'DA DA HİSSEDİLDİ - Son Dakika

Düzce'de meydana gelen 5.0 büyüklüğündeki depremin ardından sokaklara dökülen vatandaşlar, açık alanlarda toplanarak depremin korkusunu aşmayı bekledi. Birçok vatandaş, köylerine ve az katlı evleri olan akrabalarına gitti. Kentin bazı işlek kavşaklarında yoğun araç trafiği oluştu. 12 Kasım 1999 depremini de yaşayan vatandaşlar, deprem gerçeğiyle yaşamaya alışmaları gerektiğini söyledi.

5 KİŞİ HASTANEYE BAŞVURDU

Düzce İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, deprem sırasında yaşadıkları panik nedeniyle 5 kişinin hastaneye başvurduğunu, durumlarının iyi olduğunu söyledi.