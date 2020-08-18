Düzce'de 5 dönüm fındıklık yandı - Son Dakika

Düzce'de 5 dönüm fındıklık yandı
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi bağlı Güney köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, 5 dönüm fındık arazisini küle döndürdü.
DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Yığılca ilçesi bağlı Güney köyünde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, 5 dönüm fındık arazisini küle döndürdü.
Yangın, Düzce'nin Yığılca ilçesine bağlı Güney Köyü Güneyaltı mevki'inde bulunan bir fındıklıkta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre fındıklıkta henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Yangın rüzgarında etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar hemen itfaiyeye haber verdi. 5 dönümlük alanı küle çeviren yangını söndürebilmek için bölgeye gelen Yığılca Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Yığılca Orman İşletme Müdürlüğü arazözleri uzun uğraş verdi. Köylülerinde yardım ettiği yangın yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından ormana ulaşmadan söndürüldü. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi: 18.08.2020 15:32
Kaynak: İHA
Son Dakika Konya ve Tunceli'de koronavirüs nedeniyle 65 yaş üstüne yönelik yeni tedbirler alındı Kızının düğünü için barıştığı eşi tarafından bıçaklanan kadın, hayatını kaybetti Genç kızlara cinsel organını gösteren sapık, polislere "beni öldürün" diye yalvardı Esnaf, beraber iş yaptığı arkadaşını borç yüzünden öldürdü Arkadaşlar arasındaki küfür tartışması büyüyünce kan döküldü: 1 ölü Son Dakika: Askeri hareketliliğin yaşandığı Mali'de Cumhurbaşkanı alıkonuldu Suriye'de 2 Rus keşif uçağı düşürüldü Eskişehir'de balıkçıların oltasına el bombası takıldı Yunanistan Savunma Bakanı, Türk gemisine çarpan Yunan kaptanı tebrik etti Son Dakika: Türkiye'de 18 Ağustos günü koronavirüs kaynaklı 20 can kaybı, 1263 yeni vaka tespit edildi Protestolarla sarsılan Belarus'ta ordu birlikleri ülkenin batı sınırına konuşlandırıldı Aracını yol kenarına park eden şahıs, viyadükten atlayarak intihar etti Fenerbahçe, Erol Bulut'un isteği doğrultusunda Enner Valencia ile prensipte anlaştı Abdülkadir Ömür'ün menajerinden açıklama: Onu Trabzon'dan almak zor Çanakkale'de yaşayan genç, kavun taşıyarak kazandığı hatalı basım 50 TL'yi 70 bin TL'den satışa çıkardı