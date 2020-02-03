Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu - Son Dakika

Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu

6 saat önce

Düzce Kültür Mahallesi'nde ki evinden 26 Ocak'ta kaybolan iş adamı Fethi Gürsoy, Kuzey Çevre Bağlantı yolu Tokuşlar Mevkiinde yol kenarında ölü bulundu.

Düzce'de 5 gündür haber alınamayan işadamının cansız bedeni bulundu, System.String[]

Düzce Kültür Mahallesi'nde ki evinden 26 Ocak'ta kaybolan iş adamı Fethi Gürsoy, Kuzey Çevre Bağlantı yolu Tokuşlar Mevkiinde yol kenarında ölü bulundu.


Geçtiğimiz hafta Kültür Mahallesi'ndeki evinden dışarı çıkan ve kendisinden bir daha haber alınamayan 75 yaşındaki Fethi Gürsoy ölü bulundu. Edinilen bilgilere göre, Kuzey çevre Bağlantı Yolu Tokuşlar Mevkii'nde trafik ekipleri yol kontrolü yaparken yol kenarında bir kişinin hareketsiz bir şekilde yattığını gördü. Bölgeye kısa süre içerisinde gelen ekipler şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan kontroller sonrasında cesedin 26 Ocak tarihinde kaybolan iş adamı 75 yaşındaki Fethi Gürsoy'a ait olduğu belirlendi. Olay yerinde polis ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Gürsoy'un cesedi kesin ölüm nedeninin anlaşılması için adli tıp kurumuna sevk kaldırıldı. - DÜZCE

Kültür Mahallesi, Tokuşlar, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 03:39 Kaynak: İHA
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