5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Bahadır Yalçın Caddesi üzerinde seyreden Müslüm Doğan idaresindeki 54 YT 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten Çivi Deresi'ne devrildi.
Otomobili gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve emniyet ekiplerine bildirdi.
Ekiplerin otomobilden çıkardığı sürücü Doğan, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.
Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenild
Kaynak: AA
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