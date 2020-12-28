5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika

5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

28.12.2020 22:01

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde, 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Osmaniye Mahallesi Bahadır Yalçın Caddesi üzerinde seyreden Müslüm Doğan idaresindeki 54 YT 111 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 5 metre yükseklikten Çivi Deresi'ne devrildi.

Otomobili gören çevredekiler, durumu 112 Acil Servis ve emniyet ekiplerine bildirdi.

Ekiplerin otomobilden çıkardığı sürücü Doğan, Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Merkezine kaldırıldı.

Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenild

5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı
5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı

Osmaniye, Otomobil, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Chelsea, evinde Aston Villa 1-1 berabere kaldı Devrilen soba ahşap evi yaktı, yaşlı çift feci şekilde can verdi Bakan Koca, sağlık çalışanlarının mücadelesine destek istedi Anket şirketi Haluk Levent'i gazeteci yaptı, sanatçıdan tepki geldi: Olmaktan korktuğum yerdeyim Gelecek Partisi Sakarya Teşkilatı'nda toplu istifa: Biat eden bir teşkilat olmamız istendi Sınır komşumuzda yakıt dolu tankere düzenlenen saldırıda 6 kişi yaşamını yitirdi Doktoru, 46 kiloya düşen Seren Serengin'in hastalığını açıkladı: Dumping Sendromu Devriye gezen polis ekibine annesini öldürdüğünü itiraf eden kişi gözaltına alındı
Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor Milan, Hakan Çalhanoğlu'nu takımda tutmak için şartları zorluyor         
22:54
Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü Katliam gibi kazada aynı aileden 4 kişi öldü         
22:27
AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor AB'den çarpıcı Rusya iddiası: Kendi aşısını satmak için diğer aşılar hakkında dezenformasyona başvuruyor         
22:15
Yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi Yılbaşında piyasaya sürülmek istenen 200 şişe sahte içki ele geçirildi         
21:59
Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme Sivasspor'dan Beşiktaş maçı sonrası hakeme olay gönderme         
21:51
Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak Prof. Dr. Uğur Şahin'den korkutan açıklama: Koronavirüs 10 sene daha aramızda olacak         
20:40
Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik Hakemin gol kararı sonrası sosyal medya yıkıldı: Rezillik         
19:58
Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı Son Dakika: Yüz yüze eğitime verilen ara 15 Şubat 2021'e kadar uzatıldı         
17:59
Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı Göreme Belediye Başkanı, oğlunun kaçak yapısını yıktırdı         
16:32
İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti İsrail'de koronavirüs aşısı olan kişi 2 saat sonra hayatını kaybetti         
16:14
Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi Gezici'nin, Türkiye'nin en güvenilir isimleri anketinde Bakan Soylu birinci sırada geldi         
16:03
Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL Türkiye'nin en yüksek asgari ücreti Tuzlukçu Belediyesi'nde: 4 bin 500 TL         
15:46
Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu Asgari ücret zammında 90 kuruşluk küsurat sosyal medyada gündem oldu         
14:51
Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al Ali Ağaoğlu'nun otomobil pazarlığı olay oldu: Müdür gel buraya, bunların hepsini al         
14:37
Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı Aslıhan Gürbüz, Kerem Kupacı ile evli olduğu yönündeki haberlere çok sert çıktı         
14:21
İbrahim Tatlıses İbrahim Tatlıses "Abdullah Uçmak adıyla tehdit ediliyorum" diyerek savcılığa başvurdu         
09:21
96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı 96 yaşında koronavirüsü yenen dede, sağlığına kavuşmasını 5 besine bağladı         
08:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2020 23:05:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: 5 metre yükseklikten dere yatağına devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei