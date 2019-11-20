Düzce'de 55 kişiyi kedi ve köpek ısırdı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Ekim ayında 55 kişi köpek ısırması ve kedi tırmalaması şikayetiyle sağlık kuruluşlarına başvuruda bulundu ve tedavi gördü.



Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü verilerine göre, Düzce'de Ekim ayında 55 kişi kedi tırmalaması ve köpeğin ısırması sonucunda sağlık kuruluşlarına müracaat etti. 55 ısırık vak'ası için köpek ve kediler 10 gün müşahede altında tutuldu. Müşahede sonucunda kuduz hastalığı yönünden olumsuz bir durum gözlenmedi.



Ayrıca Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından koruyucu olarak 13 köy ve 3 mahallede 29 köpeğe kuduz aşısı uygulandığı bildirildi. - DÜZCE