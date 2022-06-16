Düzce'de 6 bin öğrenci trafik dedektifi oldu - Son Dakika
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Düzce'de 6 bin öğrenci trafik dedektifi oldu

16.06.2022 14:19

Düzce'de 6 bin öğrenci trafik dedektifi oldu Düzce'de 6 bin öğrenci, eğitimlerin ardından trafik dedektifi oldu.

Düzce'de 6 bin öğrenci trafik dedektifi oldu

DÜZCE - Düzce'de 6 bin öğrenci, eğitimlerin ardından trafik dedektifi oldu. Ailelerini sürekli denetleyecek olan öğrenciler, uygulamalarda da polis ekiplerine ailelerinin yaptığı kural ihlallerini bildirecek.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, eğitim öğretim yılı boyunca ilk, ortaokul ve lise öğrencilerine Melensu Park'taki trafik eğitimi verdi. Bu çerçevede 6 bin öğrenci, trafik polisleri tarafından eğitildi. Öğrenciler son eğitime ise velileri ile birlikte katıldı.

Eğitim sınıfına velileri ile birlikte giren öğrencilere, trafik dedektifi tişörtleri dağıtıldı. Ardından Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü personeli Yalçın Erken, Zeliha Sezer ve komiser Tevfik Akkaya tarafından araçta çocukların oturma yeri, emniyet kemeri takma, trafik ışıkları, hız kuralları hakkında bilgiler verildi. Eğitimde maket otomobillere oturan çocuklar, emniyet kemeri takmasını da öğrendi.

"Artık yanımızda hep bir dedektif olacak"

Eğitime giren öğrenci velisi Merve Çalışkan, "Çok eğlenceli, bilgilendirici bir trafik eğitimiydi. Çocuklar hem eğlendiler hem öğrendiler. Bu güzel eğitim için Düzce Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teşekkür ederim. Çocuğum artık trafik dedektifi oldu. Bundan sonra trafikte giderken takip ediliyor olacağız, yanımızda hep bir dedektif olacak. Biz mümkün olduğunca kurallara uyduğumuz için sorun yaşamayacağız. Ama kurallara uymayanlar olabiliyor. Bizde bundan böyle daha dikkatli olacağız" dedi.

"6 bin öğrenciyi trafik dedektifi yaptık"

Eğitimleri veren trafik polisi Yalçın Erken, "Bugün 2021-2022 yılı eğitim öğretim döneminin son eğitimini verdik. Yıl boyunca 6 bin öğrenciyi eğitim vererek, trafik dedektifi yaptık. Bugün ise veliler ile birlikte ilk defa eğitim verdik. Bundan sonra ebeveynleri sadece trafik ekipleri değil kendi çocukları da denetleyecek ve bizlere yardımcı olacaklar. Bu yıl 6 bin çocuğa ulaştık. Umarım faydalı olmuştur. Düzce sokaklarında 6 bin trafik dedektifi çocuğumuz var ve onlar bizlerden daha çok kurallara uyuyor. Ayrıca onlara trafik uygulamalarında 'Aileniz araba kullanırken telefonla konuşuyor mu? Kemerini taktı mı? Kırmızı ışık ihlali yaptı mı?' diye sorular da soracağız. Onların ihbarlarını da değerlendirip gerekirse cezai işlem uygulayacağız" diye konuştu.

"Polis ağabeylere yardımcı olacağım"

Eğitimler sonunda trafik dedektifi olan 8 yaşındaki Berat Rıza Demir, "Kırmızı ışıkta geçmeyelim, yeşil ışıkta geçelim ve sarı ışıkta bekleyelim. Trafik kurallarına uyalım. Ailemi kuralları ihlal ettiklerinde veya kurallara uymaları için uyaracağım. Polis ağabeyler bizi durdurduğunda onlara yardımcı olacağım" şeklinde konuştu.

Düzce'de 6 bin öğrenci trafik dedektifi oldu
Düzce'de 6 bin öğrenci trafik dedektifi oldu
Düzce'de 6 bin öğrenci trafik dedektifi oldu
Düzce'de 6 bin öğrenci trafik dedektifi oldu

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Kaynak: İHA

Emniyet Müdürlüğü, Düzce, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Düzce'de 6 bin öğrenci trafik dedektifi oldu - Son Dakika

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