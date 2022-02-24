6. kattan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika
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6. kattan düşen kadın ağır yaralandı

24.02.2022 17:04

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde binanın 6. katından düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde binanın 6. katından düşerek ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı.

Osmaniye Mahallesi Haliloğlu Sokak'taki binanın 6. katındaki evinin balkonunda bulunan Tuğba Sena Ş. (46), dengesini kaybederek beton zemine düştü.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağır yaralı kadın, sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

6. kattan düşen kadın ağır yaralandı
6. kattan düşen kadın ağır yaralandı
6. kattan düşen kadın ağır yaralandı

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Osmaniye, Akçakoca, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 6. kattan düşen kadın ağır yaralandı - Son Dakika


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