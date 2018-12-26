Son Dakika Haberleri: Düzce'de 6 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Düzce'de 6 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

29 dakika önce

DÜZCE(İHA) – Düzce'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

Düzce'de 6 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

Yurdun belli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de de zaman zaman etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun etkili olan kar yağışı nedeniyle Düzce merkeze bağlı; Çamlısu ve Hatipliketenciler, Gölyaka ilçesine bağlı; Güzeldere, Yunusefendi, Çamlıbel ve Hamamüstü köyü yolları kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için Özel İdareye ait ekipler yoğun çaba sarf ediyorlar. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 09:36 Kaynak: İHA

Düzce, Güncel
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