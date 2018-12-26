Düzce'de 6 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle il genelinde 6 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan yolların açılması için ekipler çalışmalarını sürdürüyor.



Yurdun belli bölgelerini etkisi altına alan kar yağışı Düzce'de de zaman zaman etkili oluyor. Özellikle yüksek kesimlerde yoğun etkili olan kar yağışı nedeniyle Düzce merkeze bağlı; Çamlısu ve Hatipliketenciler, Gölyaka ilçesine bağlı; Güzeldere, Yunusefendi, Çamlıbel ve Hamamüstü köyü yolları kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için Özel İdareye ait ekipler yoğun çaba sarf ediyorlar. - DÜZCE

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