Düzce'de 60 kişilik spor lisesi sınavlarına 309 öğrenci başvurdu - Son Dakika

Düzce'de 60 kişilik spor lisesi sınavlarına 309 öğrenci başvurdu

2021 eğitim öğretim yılı yetenek sınavlarında 60 kişilik kontenjana 309 öğrenci başvurdu.

2021 eğitim öğretim yılı yetenek sınavlarında 60 kişilik kontenjana 309 öğrenci başvurdu. Korona virüs salgını nedeni ile özel yetenek sınavlarına gelecek öğrenciler ise randevu ile alınıyor.

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Düzce Spor Lisesi'nde 2020-2021 eğitim öğretim yılında 60 öğrenci için kontenjan açıldı. Türkiye'nin dört bir yanından Düzce'deki spor lisesi yetenek sınavlarına 309 öğrenci başvuru yaptı. Korona virüs salgını nedeni ile daha önce 5 günde yapılan özel yetenek sınavları, 10 güne çıkartıldı. Öğrenciler gruplara ayrılarak randevular verildi. Randevu sırası gelen öğrenciler aileleri ile birlikte okula gelirken, girişte sosyal mesafe, maske ve hijyen kontrolleri yapılıyor. Okulun spor salonunda yapılan kondisyon sınavına ise sadece aday öğrenciler alınırken, veliler kapıda bekletiliyor. Okula başvurular ise bu sene rekor dereceye ulaştı.


"Elimden geldiği kadar yaptım"


Düzce Spor Lisesi'nde açılan 60 kişilik kontenjana girebilmek için çaba sarf eden öğrenciler arasında yer alan Sudenaz Yılmaz, daha önce parkur çalışması yaptığını ve sınavlarda istediği dereceyi elde ettiğini belirtti. Yılmaz, "Sınav güzel geçti. Beklediğimden iyi yaptım. Eğer diğer gireceklerimi de iyi yaparsam iyi olacak. Parkuru önceden denedim. Elimden geldiği kadar yaptım. Sonrasında sınava girdim. Kendimden beklediğim derece ile yaptım" şeklinde konuştu.


Okul Müdürü Gökman Zeki: "Başvuru sayısı arttı"


Okula 60 öğrenci alınacağını belirten Düzce Spor Lisesi Müdürü Gökmen Zeki, "Bu yıl 3. yılımız. 3 yıldır da okulumuza artan bir başvuru oranı var. İlk yıl bu oran 120 civarındayken, ikinci yıl 200 bu yıl ise 309 kişi seviyesine geldi. İl nüfusu oranına bakıldığında orta okul mezun sayılarına bakıldığında Türkiye genelinde başvuru sayısı yüzlerimizi güldürdü. Okulumuza büyük bir ilgi var. Bu anlamda hem velilerimizi ve bu süreci hazırlayan beden eğitimi öğretmenlerimize teşekkür ediyoruz. Korona virüs nedeni ile hem başvuru süreci uzatıldı hem de sınav süreci uzatıldı. Eskiden 5 gün olan sınav süreci şimdi 10 güne uzatıldı. Bizde pandemi nedeni ile okulumuzda tüm önlemlerimizi aldık. Randevu sistemine geçtik. 309 öğrenciye 4 güne böldük. Birinci aşama ve ikinci aşama şeklinde yapacağız. İkinci 4 günde de öğrencilerin diğer yetenek sınavları parkurlarına alacağız. Dokuzuncu ve onuncu günlerde de bunların değerlendirilmesi ve notlarının hesaplanması işlemine geçilecek. Öncelikle ilk gün koordinasyon parkuruna giriyorlar. Burası sınavı etkileyen en büyük sportif yetenek testlerimizden bir tanesi. İlk günün sonunda dışarıda kum havuzumuzda durarak uzun atlıyorlar ve ilk günü bitiriyorlar. İkinci etapta salonumuzda 20 metre koşusu yaptıktan sonra müzik sınıfımızda müzik öğretmeni eşliğinde ritm sınavına giriyorlar ve yetenek puanı oluşuyor. Bu sene Sakarya ve Bolu'dan bizim okulumuza talepler olduğu gibi bizim ilimizden de diğer okullara gidenler oldu. Çünkü bizim ilimizdeki başvuru çevre illere göre çok fazla. Öğrenciler burayı kazanamayacağını, başvuruların çok olacağını düşünerek Karabük, Zonguldak gibi diğer illere gidiyorlar" ifadelerini kullandı.


Sınav sonuçları 13 Temmuz'da açıklanacak


Düzce Spor Lisesi'ne 2020-2021 eğitim öğretim yılı için 92'si kız 217'si erkek toplam 309 öğrenci başvuruda bulundu. Sınav sonuçları 13 Temmuz'da okulun internet sitesinden yayınlanacak. - DÜZCE

Koronavirüs, Türkiye, Düzce, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 10:45 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Düzce'de 60 kişilik spor lisesi sınavlarına 309 öğrenci başvurdu - Son Dakika Spor
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