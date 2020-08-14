Düzce'de 65 yaş ve üstüne "düğün kısıtlaması" - Son Dakika

Düzce Valiliğince 65 yaş ve üstü kişilerin düğünlere katılmasını sınırlandırdı.

Düzce Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Vali Cevdet Atay başkanlığında düzenlenen İl Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında özellikle düğünlere yeni düzenlemeler getirildiği bildirildi.

Açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında salgının kalabalık ortamlardaki hızlı yayılımı göz önünde bulundurularak köylerde veya sokaklarda yapılan düğün, nişan, sünnet düğünlerinin aynı gün içerisinde 11.00-23.00 saatlerinde ve en fazla 2,5 saatle sınırlı olacak şekilde düzenlenmesine karar verildiği belirtildi.

65 yaş ve üstü kişilerin (1. derece yakınları ile amca, dayı, teyze ve hala haricinde) düğünlere katılamayacağı belirtilen açıklama "Mevlit ve defin işlemleri sonrasında yapılacak olan yemek ikramları faaliyetleri de yasaklanmıştır." ifadesi kullanıldı.