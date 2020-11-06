Düzce'de 68 okula 'Okulum temiz' belgesi verildi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Korona virüs salgını sonrasında okullarda başlatılan yüz yüze eğitim programı kapsamında öğrencilerin okullarında ki temizlik faaliyetleri için 'okulum temiz' belgesi alması gerekiyor. Düzce'de yapılan kontrollerde 68 okula 'Okulum Temiz' belgesi verildi.

Düzce'de Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyonu Önleme İşbirliği protokolü kapsamında tüm kriterleri yerine getiren okullara, Milli Eğitim Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 'Okulum Temiz Belgesi' verilmesi için çalışmalar yapıldı. İl genelinde eğitim öğretim faaliyetlerine devam eden, yüz yüze eğitim programını sürdüren okullarda yapılan denetimlerde 68 okul belge almaya hak kazandı. Düzce Valiliği Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen belge takdim töreninde Düzce Valisi Cevdet Atay, okul yöneticilerine 'Okulum Temiz' belgeleri takdim edildi. - DÜZCE