DÜZCE'DE 7 ARAÇ ÇARPIŞTI 5 YARALI - Son Dakika

DÜZCE'de, D-100 Karayolu üzerinde 1 cip, 1 kamyonet ve 5 otomobilin çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza öğle saatlerinde, D-100 Karayolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolda savruldu. Bu sırada arkadan gelmekte olan 1 cip, 1 kamyonet ve 4 otomobil ardı ardına birbirine çarptı. Kazada araçlarda bulunan Hüseyin Yıldız, Melahat Kaba, Hatice Uğurlu, Sevgi Uğurlu ve Mehmet Ali Uğurlu yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişi tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.