Düzce'de 7 aracın karıştığı zincirleme kaza: 5 yaralı - Son Dakika

DÜZCE'de, D-100 yolunda, cip, kamyonet ve 5 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 5 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde D-100 yolu Hal kavşağı mevkiinde meydana geldi. İstanbul yönüne giden otomobil, sürücünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu. Bu sırada arkasındaki cip, kamyonet ve 4 otomobil birbirine çarptı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada, Hüseyin Yıldız, Melahat Kaba, Hatice Uğurlu, Sevgi Uğurlu ve Mehmet Ali Uğurlu yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı 5 yaralı, Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.