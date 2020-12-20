Düzce'de 8 işletmeye 75 bin lira ceza kesildi - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Kasım ayında Alo 174 şikayet hattına gelen şikayetler kapsamında il genelinde gıda ve yem denetimleri gerçekleştirdi. Mevzuata aykırı olan firmalara 75 bin 228 lira idari para cezası kesildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Güvenilir Gıda konusunda gelen talepleri karşılamak ve şikayetleri değerlendirmek için Türkiye genelinde başlattığı Alo 174 Gıda Hattı Düzce'de vatandaşlar tarafından aktif olarak kullanılıyor. Düzce'de Kasım ayı içerisinde Alo 174 gıda hattına gelen 22 şikayet, ekipler tarafından incelendi. İncelemeler sonrasında 6 gıda işletmesine 47 bin 360 lira ve 2 yem işletmesine 27 bin 868 lira olmak üzere 8 işletmeye toplam 75 bin 228 lira idari para cezası uygulandı. Ayrıca ekipler Kasım ayı içerisinde il genelinde faaliyet gösteren gıda üretim, satış ve toplu tüketim işyerlerinde 819, yem satışı yapan işyerlerinde 44 olmak üzere toplam 863 denetim gerçekleştirdi.

88 adet gıda ve yem numunesi alındı

Gıda İhracatı için 58, izleme ve benzeri programlar için 21, yem izleme programları için ise 9 adet olmak üzere toplam 88 adet numune alınma çalışması gerçekleştirildi. Alınan ihracat numunelerinin tamamının analiz sonuçları ile izleme ve benzeri nedenlerle alınan numunelerden sonucu gelen 28 tanesinin sonuçları uygun çıktı. - DÜZCE