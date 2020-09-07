Düzce'de 80 okulda "EBA destek noktaları" kuruluyor - Son Dakika

Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü, evlerinden Eğitim Bilişim Ağı'na (EBA) giriş imkanı olmayan öğrencilerin evlerine en yakın okullarda uzaktan eğitimlerine devam etmelerini sağlamak amacıyla kentteki 80 okulda "EBA Destek Noktası" kurulduğunu bildirdi.

Müdürlükten yapılan açıklamada, il genelindeki tüm okullarda "EBA Destek Noktası" kurulması için çalışmalara başlandığı belirtildi.

80 okulda öğrencilerin kullanabileceği destek noktaları oluşturulduğu ifade edilen açıklamada, "Müdürlüğümüzün de katkılarıyla, Düzce Yavuz Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde örnek bir 'EBA Destek Noktası' oluşturuldu ve Milli Eğitim Bakanımız sayın Ziya Selçuk'un da katılımıyla '81 İlden 81 EBA Destek Noktası Açılışı' programında faaliyete geçti. Açılış programına İl Milli Eğitim Müdürümüz Murat Yiğit, 'EBA Destek Noktası' Proje Koordinatörü öğretmenimiz Ali Kemal Ardıç, Bilişim Teknolojileri İl Koordinatörümüz Bilgin Can ve öğrenciler katıldılar." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, kısa zamanda tüm okullarda 'EBA Destek Noktaları'nın kurulumlarının tamamlanarak, öğrencilerin kullanımına sunulacağı kaydedildi.