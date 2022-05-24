Düzce'de 9 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu - Son Dakika
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Düzce'de 9 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

24.05.2022 13:33
Düzce'de 9 işçi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye başvurdu

Düzce'de iplik fabrikasında çalışan 9 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Düzce'de iplik fabrikasında çalışan 9 işçi, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı.

Gümüşova ilçesine bağlı Çaybükü köyünde faaliyet gösteren iplik fabrikasındaki gece vardiyasında çalışan 9 işçi, yemek yedikten sonra rahatsızlandı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, 4 işçiyi Düzce Atatürk Devlet ve Düzce Üniversite Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Diğer 5 işçi ise kendi imkanlarıyla hastaneye müracaat etti.

Tedavileri devam eden işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

Düzce, işçi, Güncel, Son Dakika

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