Düzce'de 9 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Düzce'de 9 kaçak göçmen yakalandı

20.07.2022 09:48
Düzce'de 9 kaçak göçmen yakalandı

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yapılan operasyonda yakalanan 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmene toplam 58 bin 176 lira cezai işlem uygulandı.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de yapılan operasyonda yakalanan 9 Afganistan uyruklu kaçak göçmene toplam 58 bin 176 lira cezai işlem uygulandı. Göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek.

Düzce İl Jandarma Komutanlığına bağlı 33 ekip ve 104 personelin katılımı ile düzensiz göçle mücadeleye yönelik huzur uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamada 55 metruk bina ve 145 umuma açık yer kontrol edildi. 27'si yabancı uyruklu toplam 607 şahsın sorgulaması yapılırken, çeşitli suçlardan aranan 1 kişi yakalandı. Ayrıca uluslararası koruma kimlik belgeleri bulunan 6 Afganistan uyruklu şahıs Düzce İl Göç İdaresi Müdürlüğü tarafından tebliğ yapılmasına müteakip serbest bırakılırken, 9 Afganistan uyruklu şahsın ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edildi. Toplam 58 bin 176 TL idari para cezası uygulanan şahıslar, işlemleri sonrası sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. - DÜZCE

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Kaynak: İHA

İl Göç İdaresi Müdürlüğü, Afganistan, Jandarma, Düzce, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de 9 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika

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