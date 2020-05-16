Düzce'de 9 milyon 432 bin lira yardım yapıldı - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından Pandemi Sosyal Destek Programı kapsamında Düzce'de il genelinde 9 bin 432 haneye 9 milyon 432 bin lira maddi destek ödemesi yapıldı.



Korona virüs salgını sonrasında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından pandemi sosyal destek programı hazırlandı. Maddi açıdan vatandaşların sıkıntı çekmemesi için hazırlanan 3 farklı faz programında 1, 2 ve 3. fazlarda verilen maddi destekler belli oldu. Düzce'de 24 bin 408 kişinin başvurduğu pandemi sosyal destek programı kapsamında 9 bin 432 kişiye 9 milyon 432 bin lira destek sağlandı. Destek ödemelerinin devam ettiği öğrenilirken, başvuruda bulunan diğer kişilerin de ön araştırmalarının devam ettiği belirtildi. - DÜZCE