Kentte, kurban keserken kendilerini yaralayan vatandaşlar, erken saatlerden itibaren hastanelere koştu. Öğle saatlerine kadar Düzce Üniversitesi Hastanesi ile Atatürk ve Akçakoca devlet hastanelerinin acil servislerine 39 kişi yaralanma şikayetiyle başvurdu. Yaralıların büyük çoğunluğu, ilk müdahalelerin ardından taburcu edildi.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Düzce'de acemi kasaplar acil servise koştu - Son Dakika

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