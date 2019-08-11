DÜZCE'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

DÜZCE'de acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip, hayvanların boynuz darbeleriyle hastanelik oldu.

DÜZCE'de acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip, hayvanların boynuz darbeleriyle hastanelik oldu. Düzce'de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bilindik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar kazayla kendilerini kesip, hayvanların boynuz darbeleriyle yaralandı. Kendini kesen ve yaralananlar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne akın etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne de çok sayıda vatandaş aynı şikayet ile geldi. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.

Mesleği kasaplık olan bir kişi de yaralanırken, kasapların dahi yaralandığını söyleyerek, Kaza oldu, bıçak elimden düştü diğer elime geldi, kesildi. Önemli bir durum yok, dikiş attırdık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaplar bile elini kesebiliyor. Diğer arkadaşlar, işi bilmeyen arkadaşlar daha çok dikkat etsinler kendilerine, daha kötü sonuçlar çıkabilir meydana. dedi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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