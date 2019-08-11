Son Dakika Haberleri: DÜZCE'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
Son Dakika Güncel Haber

DÜZCE'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU

41 dakika önce

DÜZCE'de acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip, hayvanların boynuz darbeleriyle hastanelik oldu.

DÜZCE'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU, System.String[]
DÜZCE'de acemi kasaplar kurban keserken veya kesene yardım ederken kendilerini kesip, hayvanların boynuz darbeleriyle hastanelik oldu. Düzce'de her Kurban Bayramı'nda olduğu gibi bu bayramda da bilindik görüntüler ortaya çıktı. Kurban kesimi sırasında acemi kasaplar kazayla kendilerini kesip, hayvanların boynuz darbeleriyle yaralandı. Kendini kesen ve yaralananlar Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne akın etti. Düzce Üniversitesi Hastanesi'ne de çok sayıda vatandaş aynı şikayet ile geldi. Acemi kasaplar hastanede yapılan tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Mesleği kasaplık olan bir kişi de yaralanırken, kasapların dahi yaralandığını söyleyerek, Kaza oldu, bıçak elimden düştü diğer elime geldi, kesildi. Önemli bir durum yok, dikiş attırdık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Kasaplar bile elini kesebiliyor. Diğer arkadaşlar, işi bilmeyen arkadaşlar daha çok dikkat etsinler kendilerine, daha kötü sonuçlar çıkabilir meydana. dedi.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 11:27 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Antalyalı iş adamı, köy mezarlığını ziyaret eden herkese 10 TL dağıttı
Çeşme'deki sosyetik plajda garson terörü: Müşteriyi öldüresiye dövdüler Eski HDP Milletvekili Altan Tan: Öcalan'dan PKK'ya bu hafta silah bırakma çağrısı gelebilir İsrail polisi, bayramın birinci gününde Mescid-i Aksa içinde Filistinlilere saldırdı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.8.2019 12:08:45. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: DÜZCE'DE ACEMİ KASAPLAR HASTANELİK OLDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]